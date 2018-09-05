2018-09-05T11:16:27+03:00
Авто

В Татарстане привели в порядок более 25 километров федеральной трассы М-7

В частности, речь идет об участках под Казанью, а также в Верхнеуслонском и Актанышском районах
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vv-fad.ruФото: vv-fad.ru
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В Татарстане завершен ремонт проезжей части на трассе М-7 «Волга», сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Так, в частности, речь идет об уже сданном участке с 794 по 805 километр под Казанью. Там убрали все неровности и укрепили проезжую часть двумя слоями асфальтобетона.

Кроме того, сообщается, что на отрезках с 754 по 761 километр и с 1154 по 1161 километр – в Верхнеуслонском и Актанышском районах, соответственно, уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон. На них организовано освещение, барьерные ограждения и дорожные знаки.

Также у поселка Новониколаевский и села Семиозерка Зеленодольского района сделали автопавильоны и две посадочные площадки.

Завершена и укладка слоев покрытия на двух участках М-7 – на границах Зеленодольского и Верхнеуслонского района, а также в Актанышском районе.

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