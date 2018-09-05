За титул "Мисс Вселенная" поборется красавица из Чебоксар
Красавица из Чебоксар, победившая на конкурсе "Мисс Россия 2018", будет представлять Россию на международном конкурсе "Мисс Вселенная" и поборется за корону с представительницами других стран.
Юлия Полячихина и вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева уже приступили к тренировкам и подготовке к конкурсу. Финал международного конкурса пройдет в Багкоке 16 декабря. В ближайшее время девушки отправятся на подготовительные этапы в Таиланд, сообщили в официальной группе оргкомитета конкурса "Мисс Россия" в соцсетях.
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