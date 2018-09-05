2018-09-05T09:28:48+03:00
Общество

В Татарстане сотрудники УФСИН и приставы прошлись по "условникам"-должникам

Для некоторых могут изменить наказание на реальное лишение свободы
Лика ИСАЕВА
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"Условники" могут оказаться в колонии за долги"Условники" могут оказаться в колонии за долгиФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В рамках совместного рейда-операции "Условник-должник" сотрудниками УФСИН и ФССП республики были проверены почти 1000 осужденных, которые осуждены за совершенные преступления на условный срок.

В течение четырех дней силами более 130 сотрудников уголовно-исполнительной инспекции Татарстана вместе с судебными приставами навещали тех, кто не выплачивает свои долги.

За это время было вынесено 64 официальных предупреждения, 15 представлений о продлении испытательного срока. Эти документы отправлены в суд. Еще на девять человек возложили дополнительные обязанности. А для 10-ти условный срок может быть изменен на реальный - в их отношении составлены соответствующие представления. Еще для 21 условника вынесено представление о замене обязательных и исправительных работ.

- В рамках операции «Условник-должник» было составлено 266 актов совершения исполнительных действий и взысканы денежные средства в сумме свыше 640 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

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