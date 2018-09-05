2018-09-05T08:06:24+03:00
Экономика

В Альметьевске на обустройство детских площадок выделят 1,8 миллиона рублей

Ремонтные работы коснутся десяти дворов и парка "Дорожник"
Алина ГАБДУЛИНА
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Во дворе дома на улице Промышленной даже установят скамейку-крокодилаВо дворе дома на улице Промышленной даже установят скамейку-крокодилаФото: Мария ЛЕНЦ
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Из бюджета Альметьевска выделять 1,8 миллиона рублей на установку в городе малых архитектурных форм. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Речь идет об установке в 10 дворах и одном парке новых разнообразных объектов для детей.

Называются и конкретные адреса, которые должны обустроить таким образом уже до конца года: улица Радищева, 63;улица Гафиатуллина,13а и 47; улица Чернышевского, 43-45; улица Промышленная, 63-65; улицаГерцена, 90; улица Фахретдинова, 24; улица Бигеша, 135; улица Больничная, 5; улица Дружбы,3-5; улица Геофизической, 5А.

В общей сложности будет закуплено около 50 малых архитектурных форм. Так во дворах Альметьевска появятся новые скамейки, столики, качалки-балансиры, игровые и спортивные комплексы, турники, стенки для перелезания, счеты на столбах и счеты со столиками, домики-лабиринты.

А во дворе дома на улице Промышленной даже установят скамейку-крокодила. В свою очередь в парке "Дорожник" появятся игровая установка с баскетбольным щитом.

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