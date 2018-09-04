2018-09-04T18:42:29+03:00
Общество

Казань вошла в топ-3 самых популярных некурортных городов России среди туристов

Чаще всего в столицу Татарстана приезжали на 3-4 дня
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Казань вновь доказала свой туристический потенциал, оказавшись в очередном рейтинге. Так, столица Татарстана вошла в топ-3 самых востребованных направлений для летнего отдыха в 2018 году. При этом, сервис Tvil.ru, во время составления рейтинга не учитывал города-курорты.

На первом месте рейтинга обосновался Санкт-Петербург, на втором – Москва. Казань расположилась на третьем месте. Если в северной столице туристы тратили на номер в отеле по 3020 рублей в сутки и предпочитали останавливаться в среднем на 4,5 ночи, то в Москве - 3580 рублей и 3,8 ночи. При этом в Казани средние затраты семьи на проживание составили 2850 рублей в сутки, а срок пребывания - 3,4 ночи.

В десятку самых популярных городов лета 2018 года вошли также Екатеринбург, Петрозаводск, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Волгоград и Воронеж. В целом туристы планировали поездки на период от 1,5 до 4,5 ночей, а на проживание тратили от 1700 до 3600 рублей в сутки.

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