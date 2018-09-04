В Марий Эл сотрудника колонии будут судить за удар осужденного ножом

СЕГОДНЯ 16:42 2018-09-04T16:42:01+03:00

Вместо того, чтобы убирать снег, осужденный пошел в столовую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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27-летнего младшего инспектора исправительной колонии № 5 обвиняют в превышении должностных полномочий, сопряженном с применением насилия.

Как следует из материалов уголовного дела, утром 25 декабря прошлого года сотрудник колонии застал одного из осужденных в столовой, хотя тот в тот момент должен был на улице убирать снег. В ходе разговора обвиняемый нанес нарушителю распорядка удар ножом по кисти руки.

- С целью изобличения виновного назначено и проведено шесть судебно-медицинских экспертиз, три психофизиологических исследования, допрошено 16 свидетелей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

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