В Татарстане священника отстранили от службы за платные проповеди

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-04T16:26:02+03:00

Также протоирей Владимир Головин приравнял погибших во время Великой Отечественной войны солдат к самоубийцам

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Священника из Чистополя, протоирея Владимира Головина, отстранили от службы за эпатажные проповеди, которые граничили «с кощунством и глумлением над Христом» и за действия «вносящие соблазн в жизнь церкви».

Ему запрещено проповедовать, встречаться с паломниками, а также выступать в интернет-ресурсах и СМИ. Эти ограничения будут действовать до 3 декабря этого года. Соответствующее решение опубликовано на сайте Чистопольской епархии.

Все дело в том, что священник не раз называл Иисуса не Богом, а богочеловеком и говорил, что тот мог пасть, но победил в себе грех.

Еще в одной своей проповеди Головин приравнял погибших во время Великой Отечественной войны солдат к самоубийцам, объяснив это отсутствием у них веры в промысл Божий.

Нередко он вел восторженные рассказы о своей семейной жизни, а также советовал смотреть непристойные фильмы.

Кроме того, священник ввел платные проповеди под названием «Соборная молитва по соглашению». А за дополнительную плату обещал ее еще и «усилить».

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