Кредиторы "ВИМ-Авиа" собираются обсудить вопрос об объявлении компании банкротом
19 сентября состоится собрание кредиторов «ВИМ-Авиа». Однако темы, которые можно будет на нем обсудить, участники предлагают уже сейчас. Так, например, ОАО «Банк Российский кредит» вступил с идеей обсудить вопрос о банкротстве компании и открытии в ее отношении конкурсного производства. Соответствующая информация появилась в Едином реестере сведений о банкротстве.
Помимо этого, остальные кредиторы предлагают поговорить о финансовом оздоровление «ВИМ-Авиа» и заключении мирового соглашения.
Докладчиком выступит управляющий авиакомпании. На данный момент, «ВИМ-Авиа» должна своим кредиторам порядка 3,7 миллиарда рублей. Напомним, самолеты компании перестали летать еще в октябре 2017 года.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»