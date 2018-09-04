Кредиторы "ВИМ-Авиа" собираются обсудить вопрос об объявлении компании банкротом

СЕГОДНЯ 14:48 2018-09-04T14:48:02+03:00

Их собрание состоится в сентябре

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19 сентября состоится собрание кредиторов «ВИМ-Авиа». Однако темы, которые можно будет на нем обсудить, участники предлагают уже сейчас. Так, например, ОАО «Банк Российский кредит» вступил с идеей обсудить вопрос о банкротстве компании и открытии в ее отношении конкурсного производства. Соответствующая информация появилась в Едином реестере сведений о банкротстве.

Помимо этого, остальные кредиторы предлагают поговорить о финансовом оздоровление «ВИМ-Авиа» и заключении мирового соглашения.

Докладчиком выступит управляющий авиакомпании. На данный момент, «ВИМ-Авиа» должна своим кредиторам порядка 3,7 миллиарда рублей. Напомним, самолеты компании перестали летать еще в октябре 2017 года.

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