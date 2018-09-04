В Татарстане пожарные вывели из горящего дома четверых человек, в том числе двух детей

СЕГОДНЯ 13:05 2018-09-04T13:05:52+03:00

В итоге пострадала 61-летняя пенсионерка, в чьей квартире началось возгорание

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Пожар в квартире на первом этаже девятиэтажного дома на улицу Чулман в Нижнекамске начался в 11.26 в понедельник, 3 сентября.

К приезду спасателей часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно, но из-за дыма отрезанными от выходов остались четверо жильцов верхних этажей.

Сотрудники пожарной охраны вывели их при помощи спасательных капюшонов двух взрослых и двух детей.

В самой квартире горела мебель на общей площади два квадратных метра. В результате пожара пострадала 61-летняя пенсионерка. Она госпитализирована в Нижнекамскую ЦРБ с диагнозом: отравление продуктами горения. Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя, и отравилась.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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