В Татарстане пожарные вывели из горящего дома четверых человек, в том числе двух детей
Пожар в квартире на первом этаже девятиэтажного дома на улицу Чулман в Нижнекамске начался в 11.26 в понедельник, 3 сентября.
К приезду спасателей часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно, но из-за дыма отрезанными от выходов остались четверо жильцов верхних этажей.
Сотрудники пожарной охраны вывели их при помощи спасательных капюшонов двух взрослых и двух детей.
В самой квартире горела мебель на общей площади два квадратных метра. В результате пожара пострадала 61-летняя пенсионерка. Она госпитализирована в Нижнекамскую ЦРБ с диагнозом: отравление продуктами горения. Женщина пыталась самостоятельно потушить пламя, и отравилась.
- Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
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