В Казани во время пожара погибла 92-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:59 2018-09-04T10:59:39+03:00

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Пожар в квартире 92-летней пенсионерки на улице Тунакова в Московском районе столицы Татарстана начался рано утром. Соседи почувствовали дым в 6.34 и вызвали спасателей.

К приезду пожарных в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного дома горела мебель на площади три квадратных метра. Соседи сообщили, что внутри может находиться пенсионерка, дверь незаперта.

Во время тушения огня пожарные нашли тело хозяйки-пенсионерки.

- По предварительным данным, женщина погибла от отравления угарным газом, - сообщили в МЧС Татарстана.

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