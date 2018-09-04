2018-09-04T10:59:39+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара погибла 92-летняя пенсионерка

Трагедия произошла в Московском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в квартире 92-летней пенсионерки на улице Тунакова в Московском районе столицы Татарстана начался рано утром. Соседи почувствовали дым в 6.34 и вызвали спасателей.

К приезду пожарных в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного дома горела мебель на площади три квадратных метра. Соседи сообщили, что внутри может находиться пенсионерка, дверь незаперта.

Во время тушения огня пожарные нашли тело хозяйки-пенсионерки.

- По предварительным данным, женщина погибла от отравления угарным газом, - сообщили в МЧС Татарстана.

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