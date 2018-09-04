2018-09-04T09:13:11+03:00
Происшествия

Госавтоинспекция Казани разыскивает водителей, скрывшихся после наезда на пешеходов

Пострадавшие доставлены в больницы
Лика ИСАЕВА
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Госавтоинспекция Казани разыскивает очевидцев аварийГосавтоинспекция Казани разыскивает очевидцев аварийФото: Из материалов пресс-службы
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Сразу два случая недобросовестного поведения после наездов запротоколировали в понедельник сотрудники Госавтоинспекции Казани. Утром 3 сентября, в 8.10, напротив дома №101 по улице Химической автомобиль наехал на 59-летнего мужчину. Вместо того, чтобы остаться на месте и вызвать "скорую" для пострадавшего, водитель скрылся. Пешеход доставлен в больницу с травмой головы.

В 14.00 наезд произошел в Московском районе столицы Татарстана. Там напротив дома №2/3 по улице Энергетиков был сбит 45-летний мужчина. Водитель тоже скрылся, не оказав помощи мужчине. Пострадавший получил травму ноги.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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