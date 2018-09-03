2018-09-03T18:56:25+03:00
Происшествия

В Чебоксарах после дорожного конфликта легковушку "выкинули" на разделительный забор

В соцсети попало видео произошедшего [видео]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: На связи
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Авария произошла утром 1 сентября, в субботу, на проспекте Яковлева в сторону железно-дорожного вокзала.

Все произошедшее снял видеорегистратор автомобиля "Лада Калина", получивший повреждения в этой аварии.

В Чебоксарах после дорожного конфликта легковушку "выкинули" на разделительный забор.Подробности здесь: https://forum.zarulem.ws/?showtopic=660598

Во время движения по магистрали водитель Mitsubishi Outlander устроил дорожные разборки. Он начал перестраиваться и мешать проезду маршрутного автобуса. Выехав вперед и резко затормозив, он вынудил водителя маршрутки резко перестроиться. Но и тогда водитель иномарки продолжил досаждать маршрутке.

В результате этого последняя при очередном резком маневре вытолкнула с дороги ни в чем не повинную "Ладу Калину", которая спокойно двигалась по левой полосе. В итоге отечественная легковушка снесла разделительный забор.

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