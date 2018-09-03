2018-09-03T18:14:40+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе М7 в тумане столкнулись легковушка и грузовик: три человека пострадали

ДТП произошло во время обгона
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Авария с участием иномарки "Хонды Цивик" и грузовика ГАЗ-3302 произошла в воскресенье, 2 сентября, в 6.50 на 576 километре автодороги М-7 "Москва-Уфа".

По предварительным данным, 32-летний водитель легковушки решил обогнать впереди идущий грузовик, но не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего врезался в ГАЗ.

От удара иномарка врезалась в отбойник, а грузовик опрокинулся на бок.

- В результате аварии два пассажира иномарки и 31-летний водитель ГАЗ-3302 с травмами были доставлены в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

Водитель легковушки после всего этого от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения категорически отказался. К тому же выяснилось, что за руль он сел, будучи уже лишенным водительского удостоверения за пьяную езду.

В отношении него возбуждены два административных дела.

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