В Татарстане бобры и вандалы разрушают Мост любви

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-03T16:05:18+03:00

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Жители Лениногорска забили тревогу и своими силами готовы восстанавливать одну из достопримечательностей города. Мост любви в парке Яшлек долгое время был любимым местом молодоженов. Там они загадывали желания, проводили свадебные фотосессии и вешали на перила символичные замочки.

После реставрации в 2015 году все замки с моста сняли. А для молодоженов открыли новый мост в парке Мехеббет. Про старый Мост любви стали забывать и территория за несколько лет пришла в запустение.

Местные жители в социальных сетях рассказывают, как вандалы разносят опоры моста по кирпичикам. Ночью, молодежь специально прыгает на середине моста, чтобы его разрушить. В результате - пол пошел трещинам.

Кроме того, бобры валят деревья вокруг водоема. Он зарастает тиной, а берега озера кишат крысами и завалены мусором.

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