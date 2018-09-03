За изнасилование 15-летней казанца приговорили к 8,5 годам колонии
28-летнего мужчину признали виновным по двум уголовным статьям: «изнасилование» и «нарушение неприкосновенности жилища».
С марта по июль прошлого года мужчина несколько раз оставался ночевать в квартире знакомой его родителей.
В эти визиты он не раз насиловал 15-летнюю дочку хозяйки. При этом он угрожал подростку расправой над ней и ее матерью. Всего в суде было доказано пять подобных эпизодов.
Также, 12 сентября все того же 2017 года мужчина, применив насилие к матери изнасилованной им, проник в их квартиру.
- Свою вину мужчина так и не признал. В итоге суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Данное решение пока не вступило в свою законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.
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