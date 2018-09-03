2018-09-03T18:36:33+03:00
Звезды

В Казани пройдет творческая встреча с режиссером Юрием Быковым

Горожане увидят его популярные фильмы
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: kinopoisk.ruФото: kinopoisk.ru
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Режиссер нашумевших фильмов «Дурак» и «Жить» встретится с казанцами и ответит на их вопросы во время творческого вечера в стоилце Татарстана.

Юрий Быков - российский кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер МХАТа, театра Луны и театра Российской армии. 5 сентября в 17:00 в ДК им. Ленина он представит одну из своих работ и расскажет подробнее о ее создании.

Встреча пройдет в рамках VI Всероссийского форума «Время кино». Он проходит в Казани с 3 по 6 сентября. В конкурсную программу вошли 30 фильмов-участников 2017-2018 годов выпуска по секциям: «Игровое кино», «Документальное кино» и «Видеоролик». В последней, к слову, будет представлена реклама, анимационные фильмы, видеоклипы и социальные ролики.

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