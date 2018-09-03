2018-09-03T12:20:40+03:00
Происшествия

3,5 года колонии особого режима получил житель Чебоксар за изнасилование подруги приятеля

Последний радушно пригласил не раз судимого знакомого за свой стол
Олег ЛУГОВОЙ
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Осужденный совсем недавно вышел на волю из колонии.Осужденный совсем недавно вышел на волю из колонии.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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28-летний житель Чебоксар был признан виновным по уголовной статье «изнасилование».

В ночь 13 июля текущего года в столице Чувашии мужчина был приглашен в гости к приятелю. Там они и 30-летняя сожительница хозяина дома выпивали всю ночь.

Когда кавалер последний ушел спать, гость избил и изнасиловал женщину.

- Свою вину в совершенном преступлении осужденный признал в полном объеме. Кроме того, его причастность подтверждается результатами проведенных по уголовному делу медицинской и биологических судебных экспертиз. В итоге мужчину приговорили к 3,5 годам колонии особого режима, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Отмечается, что виновный до этого уже имел четыре судимости за грабежи и кражу, причем непогашенные. Последний раз на волю из колонии он вышел в апреле 2018 года.

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