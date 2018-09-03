2018-09-03T11:23:17+03:00
Дом. Семья

В Нижнекамске ловили страуса, гулявшего по улице

Прогулку птицы запечатлели местные жители [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Веселое видео успели снять нижнекамцы и выложить кадры поимки африканского страуса на улице Вокзальной. Двое мужчин пытались поймать большую птицу, испуганно скрывающуюся от них. При этом «ловцам» то и дело приходилось уворачивались от крепких ног птицы, которыми она могла нанести им травмы.

В Нижнекамске ловили страуса, гулявшего по улице.Соцсети

Откуда взялся страус на улицах татарстанского города и чем закончилась попытка его поймать, пока неизвестно. В Нижнекамске есть небольшой зоопарк, где живут несколько этих птиц. Вероятно, что одной из них и удалось совершить побег.

Сами нижнекамцы в соцсетях уверяют, что эта погоня была в понедельник, 3 сентября, рано утром.

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