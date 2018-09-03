2018-09-03T08:51:24+03:00
Общество

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Великий уравнитель-2"

Мероприятие состоится в в кинотеатре Алмаз Синема Гранд ТОЦ "Сувар Плаза" 5 сентября
Лика ИСАЕВА
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Новый фильм выходит на экраны России 6 сентябряНовый фильм выходит на экраны России 6 сентябряФото: кадр из фильма
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В роли режиссёра новой истории про экс-агента ЦРУ Роберта МаКкола выступил Антуан Фукуа, который отснял замечательный криминальный боевик, способный приковать к себе зрителя. Сюжет развивается вокруг героя Вашингтона, весь свой боевой опыт, он получил, когда состоял в специальном отряде ЦРУ. Когда он решил уйти на покой, то устроился на самую обычную работу. Долг своей стране он отдал, и теперь хочет пожить для себя.

Но уйти от судьбы, не удается и его жизнь, снова меняется, после того как он решил помочь обычной проститутке. С тех самых пор, он является главной занозой для криминальных синдикатов и целью номер один, которую нужно убрать во, чтобы не стало.

В новой части фильма, великий уравнитель продолжит свою опасную деятельность, идти против прогнившей системы.

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