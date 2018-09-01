1 сентября глава правительства Татарстана открыл новую школу в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-01T12:41:30+03:00

В ней будут учиться 1196 детей

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В День знаний в Набережных Челнах премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественной церемонии открытия новой школы №39. Она расположилась в микрорайоне Замелекесье по адресу улица Нур Баян, 10.

Строительство здания учебного заведения было начато в 2017 году. В этом же году, 1 сентября, за парты новой школы сядут 1196 детей, 320 из них – это первоклассники.

Одно из нововведений, которые были использованы в создании новой школы в татарстанском автограде стали глянцевые полы, на которые нанесены указатели. Они помогают найти, например, кабинет директора или завуча, но некоторые из них носят развлекательный характер и выполнены в виде напольных игр. Также особенностью этого учебного учреждения стала мебель, а именно парты они являются трансформерами.

Есть в новой школе восьмиметровая магнитно-маркерная доска, полимерный пол с амортизацией в спортивном зале, два бассейна и настоящий самолет Wilga, который стоит во дворе. Учреждение будет иметь инженерный уклон.

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