Жительница Татарстана пойдет под суд за распространение детской порнографии
31-летняя Рената Сираева обвиняется в изготовлении и обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Как следует из материалов уголовного дела, с января 2016 по март 2018 года жительница Татарстана скачивала в Интернете порнографию с участием несовершеннолетних.
Мало того, 10 января 2017 года она их еще и распространила в одной из социальных сетей со своего мобильного телефона. Речь идет о порнографических материалах с участием детей, не достигших 14-летнего возраста.
- Свою вину женщина признала в полном объеме. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела завершено и все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Татарстана.
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