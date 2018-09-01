Фестиваль мусульманского кино в Казани откроет фильм о молодом Чингизе Айтматове

СЕГОДНЯ 10:29 2018-09-01T10:29:54+03:00

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4 сентября, в Казани состоится торжественное открытие фестиваля мусульманского кино. Первым фильмом на нем станет картина Эрнеста Абдыжапарова «Саякбай. Гомер 20 века». Показ будет организован сразу на трех площадках: в Ривьере, кинотеатре «Мир» и «Пирамиде».

Действия фильма происходят в 1957 году. Главными героями картины стали начинающий писатель Чингиз Айтматов и создатель киргизского эпоса «Манас» Саякбай Каралаев.

Согласно сюжету, молодой и неопытный литератор - студент московского литературного института - приезжает на каникулы к великому манасчи. За время, проведенное в компании Саякбая, Чингиз полностью погружается в духовную культуру народа Киргизии и находит себе покровителей, которые будут идти рядом с ним на всем протяжении его творческого пути.

С момента мировой премьеры, которая состоялась еще в 2017 году, фильм удостоился приза в номинации «Лучший инновацонный фильм» и стал призером кинофестивалей в Нью-Йорке («Лучшая операторская работа») и Лондоне («Лучший монтаж»).

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