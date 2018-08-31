2018-08-31T11:48:15+03:00
Происшествия

Житель Чувашии на охоте застрелил брата

Целился в бобра, а попал в человека
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: chuvashia.sledcom.ruФото: chuvashia.sledcom.ru
Изменить размер текста:

В отношении 43-летнего жителя деревни Верхние Ирзеи Ядринского района возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 27 августа мужчина пошел со своим 47-летним двоюродным братом охотится на бобров. Около 17.00, находясь в овраге лесополосы, подозреваемый целился из ружья ИЖ-2 в бобра и не заметил родственника. Выстрел по ошибке оказался смертельным. Брат охотника от полученного ранения скончался на месте происшествия.

- Помимо прочего в ходе следствия будет также дана надлежащая правовая оценка действиям подозреваемого по охоте на бобров, которая в настоящее время запрещена, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – В настоящее время в рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая. Расследование продолжается.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии будут судить сотрудников банка - брата и сестру, за сбыт фальшивок
Две школы в Татарстане не успели отремонтировать к 1 сентября
Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными
С начала года татарстанские приставы взыскали алиментов на сумму свыше 490 миллионов рублей
Мать из Татарстана отправила несовершеннолетнюю дочь на «Дом-2»
В понедельник в казанском МФЦ «Южный» не будут принимать документы
Казанца приговорили к колонии строгого режима за кражу телевизора
В Казани иномарка сбила ребенка на велосипеде
В Татарстане отреставрируют 5 объектов культурного наследия
В Татарстане на трассе М-7 мужчина упал с моста и утонул
В День города-2018 в Казани на двух домах вывесили флаги Венгрии и Сербии
День республики-2018 в Татарстане отпраздновали около 260 тысяч человек
В Казани ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» завершен на 90%