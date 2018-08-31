Житель Чувашии на охоте застрелил брата

СЕГОДНЯ 11:47 2018-08-31T11:48:15+03:00

Целился в бобра, а попал в человека

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В отношении 43-летнего жителя деревни Верхние Ирзеи Ядринского района возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, 27 августа мужчина пошел со своим 47-летним двоюродным братом охотится на бобров. Около 17.00, находясь в овраге лесополосы, подозреваемый целился из ружья ИЖ-2 в бобра и не заметил родственника. Выстрел по ошибке оказался смертельным. Брат охотника от полученного ранения скончался на месте происшествия.

- Помимо прочего в ходе следствия будет также дана надлежащая правовая оценка действиям подозреваемого по охоте на бобров, которая в настоящее время запрещена, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – В настоящее время в рамках уголовного дела назначен ряд судебных экспертиз, в том числе баллистическая. Расследование продолжается.

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