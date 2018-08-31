2018-08-31T09:55:42+03:00
Общество

Аномальное тепло ожидает татарстанцев в начале осени

Это будет по-настоящему летняя погода
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Территория Татарстана сейчас находится под влиянием антициклона. Так, что в республике, как, в принципе, во всей европейской части России сейчас стоит аномально высокая температура.

Мало того, как передает РБK со ссылкой на заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрия Переведенцева, первая половина грядущего сентября порадует действительно летней погодой.

По словам Переведенцева, температура воздуха превысит свою норму в плюсовом сегменте на четыре градуса. Поэтому татарстанцев ожидают комфортные +18 или даже +20.

Также ученый утверждает, что этот год может стать самым теплым за последние 160 лет. Переведенцев уверен раз четыре самых теплых года пришлось на 2000-ые, то это означает продолжение глобального потепления.

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