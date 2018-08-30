У дома № 74 по проспекту Ямашева в Казани отметили праздник двора

СЕГОДНЯ 15:48 2018-08-30T15:49:10+03:00

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Сегодня в Казани празднование Дня города проходит на разных площадках. В Ново-Савиновском районе праздничная программа с 10:00 проходит во дворе домов 74, 76 по проспекту Ямашева и 2а по проспекту Амирхана.

- Сегодня у нас сразу три праздника - праздник двора, праздник города и День Республики. Очень приятно, когда вот такие праздники мы встречаем событиями, которые делают комфортной нашу жизнь. Мои пожелания - чтобы здесь вы собирались, обсуждали, встречались и чтобы вам было здесь комфортно и безопасно. Большое спасибо тем людям, которые это все сделали – это чудо. Поздравляю вас, - отметил Минниханов.

Двор на Ямашева стал одним из дворов Казани, где были проведены ремонтные работы. В 2017 году. Здесь был капитально отремонтирован асфальт, появились 4 игровые зоны для детей разных возрастов, спортивная зона с уличными тренажерами, зона отдыха, уличная библиотека. Двор по-настоящему преобразился - в целом благоустроенная площадь двора составила более 17 тысяч квадратных метров.

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