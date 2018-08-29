2018-08-29T15:35:04+03:00
Общество

В казанском поселке Юдино появится ледовый дворец

Старт работам дали в День рождения поселка
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Жилой массив Юдино, что в Казани. сегодня отмечает 100-летний юбилей. В праздники, как известно, принято дарить подарки. Вот и для жителей Юдино приготовили сюрприз. В поселке появится ледовый дворец. Сегодня состоялась закладка шайбы в основание крытой арены.

- Как мы обещали, здесь будет построен ледовый каток. Проект разработан, документация есть, все решения приняты, - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов. - Уверен, что на следующий год мы здесь вместе с вами сыграем.

Шайба, которую и заложили сегодня, была особенной. Специально к празднику на нее нанесли символику 100-летия Юдино.

Ледовая арена по улице Политехническая разместится в здании площадью более 2 тысяч квадратных метров. Размер ледового поля - 26х56 метров. Новый спортобъект предназначен для тренировок и соревнований по хоккею, фигурному катанию, а также массового катания на коньках. Ледовый дворец станет местом тренировки детско-юношеской спортшколы «Зилант» - единственной, у которой нет своей базы.

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