2018-08-28T13:11:16+03:00
Звезды

Два казанских композитора стали лауреатами всероссийского конкурса сочинителей

30 сентября в Москве со сцены государственной консерватории имени Чайковского прозвучат их авторские произведения
Алина ГАБДУЛИНА
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В конкурсе приняло участие более 200 членов Союза композиторов РоссииВ конкурсе приняло участие более 200 членов Союза композиторов РоссииФото: Елена ЛАЗАРЕВА
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Накануне, 27 августа, в Москве подвели итоги всероссийского конкурса "АВАНТИ-2018". В нем приняло участие более 200 членов Союза композиторов России.

Среди лауреатов оказались и два казанский сочинителя: Елена Анисимова и Эльмир Низамов. Так, Анисимова стала лауреатом III степени в номинации «Сольное инструментальное сочинение» с произведением «Tuba-boom» для тубы, а Низамов - лауреатом II степени в номинации «Сочинение для камерного ансамбля» с произведением «DIXI» для квартета саксофонов, фортепиано и ударных.

Вместе с прежставителями Казани за звание лучших боролись также композиторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Астрахани, Саратова, Новосибирска, Челябинска, Сургута и Калининграда.

Заключительный концерт конкурса "АВАНТИ-2018" пройдет 30 сентября в Малом зале государственной консерватории имени Чайковского. С ее сцены прозвучат произведения победителей. Среди них, конечно, будут и «Tuba-boom» и «DIXI».

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