Два казанских композитора стали лауреатами всероссийского конкурса сочинителей
Накануне, 27 августа, в Москве подвели итоги всероссийского конкурса "АВАНТИ-2018". В нем приняло участие более 200 членов Союза композиторов России.
Среди лауреатов оказались и два казанский сочинителя: Елена Анисимова и Эльмир Низамов. Так, Анисимова стала лауреатом III степени в номинации «Сольное инструментальное сочинение» с произведением «Tuba-boom» для тубы, а Низамов - лауреатом II степени в номинации «Сочинение для камерного ансамбля» с произведением «DIXI» для квартета саксофонов, фортепиано и ударных.
Вместе с прежставителями Казани за звание лучших боролись также композиторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода, Астрахани, Саратова, Новосибирска, Челябинска, Сургута и Калининграда.
Заключительный концерт конкурса "АВАНТИ-2018" пройдет 30 сентября в Малом зале государственной консерватории имени Чайковского. С ее сцены прозвучат произведения победителей. Среди них, конечно, будут и «Tuba-boom» и «DIXI».
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