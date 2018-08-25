2018-08-25T10:32:11+03:00
Политика

Глава МИД Турции в Казани: Эрдроган приглашает Путина

Последний раз столице Татарстана Мевлют Чавушоглу был четыре года назад
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Во время своего рабочего визита в Казань глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Во время беседы, в том числе, они обсудили дальнейшее продвижение на турецкие рынки татарстанской нефтехимической продукции, газоперекачивающего и медицинского оборудования.

Также глава МИД Турции отметил, что до приезда в Казань он посетил Москву, где встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым и Владимиром Путиным.

- Нас принял Президент России Владимир Путин. В частности, мы передали слова приветствия и приглашение от Президента Турции господина Эрдогана. Встречи лидеров наших стран и наши рабочие встречи проходят плодотворно и способствуют стабильности в регионе. Особо приятно, что после Москвы мы посетили Казань. Рустам Минниханов меня всегда приглашает, и я всегда обещаю. Сегодня рад, что смог сдержать слово. Четыре года прошло с моего последнего визита, и я сегодня увидел, как Казань выросла и как развилась, - сказал Мевлют Чавушоглу

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