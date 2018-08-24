Казанцы против строительства мечети под окнами их дома

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-24T19:15:16+03:00

Одна из причин в том, что жителям близлежащей многоэтажки будут мешать громкоговорители, через которые транслируют призыв к молитве

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Еще летом прошлого года жители дома №50 на улице Хороводной просили местные власти остановить строительство мечети под их окнами. Мол, такое соседство опасно, как в плане пожарной безопасности, так и социальной.

Но, как передает «Казанский репортер», в ходе последнего обсуждения снова пояснили, оснований для остановки строительства нет. Сдача мечети запланирована на 30 октября.

Отметим, что религиозная община даже согласилась на благоустройство территории, но это жителей соседнего дома не устроило. Их прежде всего волнует расстояние от мечети до их подъездов, наличие парковочных мест в дни «полной загрузки», а также шум от возможного использования громкоговорителей в мечети. Но видимо даже последнее не может повлиять на ситуацию.

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