2018-08-23T18:24:48+03:00
Общество

В Казани школьники попались на том, что накладывали камни на ж/д рельсы

В отношении их родителей составлены административные протоколы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Руслан ШАМУКОВФото: Руслан ШАМУКОВ
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В дежурную часть Казанского линейного управления поступило сообщение от сотрудника вневедомственной охраны о том, что в районе перегона «Модельная - Березовая Роща» шесть подростком гуляет по ж/д путям и накладывает камни на рельсы.

Сотрудники транспортной полиции смогли установить личности мальчиков. Все они учащиеся одной из казанских школ. В итоге их вместе с родителями вызвали на профилактическую беседу, где объяснили к каким последствиям могла привести такая шалость с камнями.

- В отношении родителей составлены административные протоколы по статье «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Материалы по данному факту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростков. Установлено, что данные школьники из благополучных семей и на учете не состоят, -сообщают в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

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