В новом учебном году в Казани детей с особенностями в развитии примут 34 школы

СЕГОДНЯ 18:27 2018-08-20T18:27:43+03:00

В первый класс пойдут 45 таких детей

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Обучение особенных детей требует специального оборудования и навыков педагогов. Особенно остро этот вопрос стоит в случае, если ребенок идет в первый класс.

- В этом году 45 первоклашек с особенностями в развитии здоровья впервые приступят к учебным занятиям, - сказал на “деловом понедельнике” начальник управления образования Исполкома города Ильнар Хидиятов.

По его словам, обучать детей по инклюзивной программе готовы в 34 школах Казани. Специальным оборудованием стоимостью 4,5 миллиона рублей оснащены 9 школ. Летом 16 учителей прошли специальные курсы подготовки для работы с особенными детьми.

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