День республики и День города Казани-2018: на сцене выступят группы «Hi-Fi» и «Любэ»

СЕГОДНЯ 09:24 2018-08-20T09:24:34+03:00

После их выступления - в 22.00, намечен праздничный салют. Фото: Евгения ГУСЕВА

Обещается также салют и перекрытие дорог

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В мэрии Казани рассказали, что будет происходить на День республики и День города-2018.

В этот раз хедлайнерами на главной сцене у Центра семьи «Казан» выступят группы «Hi-Fi» и «Любэ». Начало концерта в 18.00.

До этого в 10.00 в парке им.Горького пройдет детский праздник «Сокровища старого парка» и спортсоревнования.

В это же время у Чаши заработает этно-конфессиональный фестиваль «Мозаика культур».

Чуть позже - в 10.45, у театра им.Г.Камала стартует фестиваль «Играй, гармонь».

А в 12.30 на площади Тысячелетия пройдет авто-мотошоу «Kazan city racing». В программе прыжок КАМАЗа в длину с трамплина.

В Казанском Кремле в свою очередь состоится фестиваль городской культуры и искусств «Tat Cult».

Также в праздновании будет задействована Старо-Татарская слобода. А на Казанском ипподроме пройдут скачки. Завершится все праздничным салютом в 22.00.

Общественный транспорт будет работать до полуночи, для проезда машин закроют площадь Тысячелетия улицу Хакима в районе Центра семьи «Казан».