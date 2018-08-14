В Чувашии ночью черная корова стала причиной ДТП: пострадал один человек и само животное
Авария с участием иномарки "Рено Логан" и домашнего скота - коровы, произошло ночью 14 августа в Канашском районе республики возле села Большие Бикшихи на 39-м километре автодороги А-151.
Неожиданно для водителя иномарки, на дорогу вышла черная корова. Животное в темноте на неосещенном участке трассы заметить было практически невозможно - на буренке не было ни габаритных огней, ни светоотражающих элементов.
Фото: МВД Чувашии
В результате аварии корова получила травмы.
Пострадал и пассажир иномарки. После осмотра медиков мужчине рекомендовали продолжить лечение амбулаторно.
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