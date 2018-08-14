В Чувашии ночью черная корова стала причиной ДТП: пострадал один человек и само животное

14 Авг. 17:36 2018-08-14T17:36:29+03:00

Ее было невозможно заметить на дороге в такое время суток [фото]

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Авария с участием иномарки "Рено Логан" и домашнего скота - коровы, произошло ночью 14 августа в Канашском районе республики возле села Большие Бикшихи на 39-м километре автодороги А-151.

Неожиданно для водителя иномарки, на дорогу вышла черная корова. Животное в темноте на неосещенном участке трассы заметить было практически невозможно - на буренке не было ни габаритных огней, ни светоотражающих элементов.

Фото: МВД Чувашии

В результате аварии корова получила травмы.

Пострадал и пассажир иномарки. После осмотра медиков мужчине рекомендовали продолжить лечение амбулаторно.

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