В Татарстане тракториста насмерть раздавило в собственной кабине

СЕГОДНЯ 12:05 2018-08-13T12:05:55+03:00

Многотонная махина перевернулась в кювете на крышу [фото]

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В прошедшее воскресенье, 12 августа, в 18.28 на единый номер «112» позвонили очевидцы и сообщили, что на дороге в селе Копки в Кукморском районе перевернулся трактор К-700.

На место происшествия выехали спасатели и медики «скорой». Информация о ДТП подтвердилась. С дороги в кювет слетел трактор и перевернулся на крышу.

Фото: МЧС Татарстана

Его водитель оказался зажатым в искореженной кабине. 62-летний мужчина в результате этой аварии получил травмы несовместимые с жизнью. Медикам оставалось только констатировать смерть тракториста.

- Дежурный караул ПСЧ-117 при помощи ГАСИ деблокировал тело зажатого 62-летнего погибшего, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Затем спасатели поставили трактор на колеса.

Фото: МЧС Татарстана

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