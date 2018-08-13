В Татарстане тракториста насмерть раздавило в собственной кабине
В прошедшее воскресенье, 12 августа, в 18.28 на единый номер «112» позвонили очевидцы и сообщили, что на дороге в селе Копки в Кукморском районе перевернулся трактор К-700.
На место происшествия выехали спасатели и медики «скорой». Информация о ДТП подтвердилась. С дороги в кювет слетел трактор и перевернулся на крышу.
Фото: МЧС Татарстана
Его водитель оказался зажатым в искореженной кабине. 62-летний мужчина в результате этой аварии получил травмы несовместимые с жизнью. Медикам оставалось только констатировать смерть тракториста.
- Дежурный караул ПСЧ-117 при помощи ГАСИ деблокировал тело зажатого 62-летнего погибшего, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Затем спасатели поставили трактор на колеса.
Фото: МЧС Татарстана
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