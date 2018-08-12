В Татарстане спасли туристов, застрявших на Каме
В субботу, 11 августа, в 23.14 на телефон "112" поступил звонок от туристов. Мужина сообщил, что вместе с другом они отправились покататься на резиновой лодке с мотором. Но бензин закончился, и они теперь застряли где-то на Волге неподалеку от поселка городского типа Камское-Устье. Весел в лодку брать не стали, и теперь не знают, как вернуться на сушу.
На место выехали инспекторы ГИМС на катере. Им удалось быстро отыскать незадачливых туристов. Ими оказались двое мужчин - 29-летний и 30-летний. Оба доставлены на берег.
В медицинской помощи не нуждаются.
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