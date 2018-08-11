В столкновении "девятки" и микроавтобуса в Чувашии погиб мужчина

СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-11T12:11:47+03:00

Водитель легковушки вылетел на встречную полосу, что и привело к ДТП

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Серьезная авария произошла минувшим днем в Чувашии. Около 14:00 столкнулись ВАЗ девятой модели и микроавтобус «Форд-Транзит», который вез пассажиров из Чебоксар в Козловку.

По предварительным данным, водитель "девятки" выехал на встречную полосу, где и врезался в микроавтобус, в салоне которого находились 18 человек.

За рулем отечественной легковушки находился 67-летний мужчина. Его и 61-летнего пассажира "девятки" с различными травмами госпитализировали. Пассажир через несколько часов скончался в больнице. Водитель и пассажиры микроавтобуса в ДТП не пострадали.

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