В столкновении "девятки" и микроавтобуса в Чувашии погиб мужчина
Серьезная авария произошла минувшим днем в Чувашии. Около 14:00 столкнулись ВАЗ девятой модели и микроавтобус «Форд-Транзит», который вез пассажиров из Чебоксар в Козловку.
По предварительным данным, водитель "девятки" выехал на встречную полосу, где и врезался в микроавтобус, в салоне которого находились 18 человек.
За рулем отечественной легковушки находился 67-летний мужчина. Его и 61-летнего пассажира "девятки" с различными травмами госпитализировали. Пассажир через несколько часов скончался в больнице. Водитель и пассажиры микроавтобуса в ДТП не пострадали.
Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»