В результате пожара в Татарстане пострадала 66-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:20 2018-08-11T11:20:07+03:00

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Минувшим вечером в Лениногорске произошел пожар. Около 21:20 в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что в доме № 31 по улице Горького горит квартира.

Как установили прибывшие на место происшествия спасатели, в квартире, расположенной на пятом этаже, горели вещи и натяжной потолок. На тушение огня пожарные потратили всего четыре минуты. Общая площадь пожара составили 10 квадратных метров.

В результате пожара пострадала 66-летняя женщина. Ее госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ с диагнозом отравление продуктами горения. Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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