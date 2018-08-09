2018-08-09T18:04:51+03:00
Происшествия

В Татарстане с рельс сошли поезд и три вагона

Ливневые потоки стали причиной железнодорожной аварии
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Проливные дожди, обрушившиеся на города республики, стали причиной не только потопов и заливов городских магистралей, но и настоящего ЧП на железной дороге.

На участке пути от Набережных Челнов до поселка ЗЯБ 9 августа размыло железнодорожную насыпь. В результате этого во время прохождения по автомобильному путепроводу через реку Челнинка грузового состава, на 6-м километре произошла авария - из-за деформации рельсов сошел с насыпи локомотив и три вагона, гружёных цементом.

По оценкам специалистов, железнодорожный мост повреждений не получил.

Цемент перевозили с базы стройматериалов на ООО «КамгэсЗЯБ» (завод ячеистых бетонов). Данный участок ж\д к дорогам общего пользования не относится. Пострадавших нет.

По данному факту Камская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.

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