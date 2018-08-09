В Татарстане с рельс сошли поезд и три вагона
Проливные дожди, обрушившиеся на города республики, стали причиной не только потопов и заливов городских магистралей, но и настоящего ЧП на железной дороге.
На участке пути от Набережных Челнов до поселка ЗЯБ 9 августа размыло железнодорожную насыпь. В результате этого во время прохождения по автомобильному путепроводу через реку Челнинка грузового состава, на 6-м километре произошла авария - из-за деформации рельсов сошел с насыпи локомотив и три вагона, гружёных цементом.
По оценкам специалистов, железнодорожный мост повреждений не получил.
Цемент перевозили с базы стройматериалов на ООО «КамгэсЗЯБ» (завод ячеистых бетонов). Данный участок ж\д к дорогам общего пользования не относится. Пострадавших нет.
По данному факту Камская транспортная прокуратура проводит доследственную проверку.
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