В троллейбусах Йошкар-Олы теперь можно оплатить проезд банковской картой

9 Авг. 14:08 2018-08-09T14:08:00+03:00

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В Йошкар-Оле для удобства жителей и гостей города с 10 августа вводится дополнительный - новый способ оплаты проезда пассажиров в троллейбусах – с помощью банковской карты, которая при оплате не требует ввода ПИН-кода.

Так, банковская карта может использоваться от любого банка, включая карты с использованием российской национальной платёжной системой «Мир». Отметим, что оплата проезда такой картой будет считаться разовой поездкой и составит 22 рубля.

- Также с 10 августа в отделениях Сбербанка России (включая приложение «Сбербанк Онлайн») и терминалах самообслуживания НКО «Монета» можно будет пополнить баланс транспортных карт. Однако стоит учитывать, что при пополнении баланса карт данными способами фактическое зачисление денежных средств на транспортную карту осуществится утром следующего дня, а при пополнении карты в пунктах продаж МП «Троллейбусный транспорт» зачисление денежных средств произойдёт мгновенно, - сообщили в мэрии Йошкар-Олы.

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