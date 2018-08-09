2018-08-09T13:26:37+03:00
Общество

Татарстанские учителя получили новые ноутбуки

Кроме педагогов презенты получат и организации среднего профессионального образования республики
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: Министерство информатизации и связи РТ.Фото: Министерство информатизации и связи РТ.
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Трехлетняя республиканская программа «Ноутбук – учителю» в Татарстане по обновлению компьютерной техники, выданной учителям республики в 2010-2011 годах завершена. В рамках программы были поставлены 39 тысяч новых ноутбуков в общеобразовательные школы и 6 тысяч – в техникумы и колледжи.

Как сообщает Министерство информатизации и связи РТ, сейчас, не только учителя получили такие презенты, но и в преддверии нового учебного года ноутбуки также получили организации среднего профессионального образования республики, где в последнее время проект электронного образования получил активное развитие.

Так, в 2018-2019 учебном году также будет расширена существующая инфраструктура сети Wi-Fi в образовательных учреждениях. В частности, новые точки доступа появятся во всех организациях среднего профессионального образования. В совокупности с новым компьютерным оборудованием это позволит перевести бизнес-процессы в цифровое поле и повысить качество образовательного процесса.

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