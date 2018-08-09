Рэпер L’One стал послом WorldSkills в Казани
Известный рэпер L’One из лэйбла Black Star стал послом мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills -2019 в столице Татарстана, который пройдет с 22 по 27 августа в международном выставочном центре «Казань Экспо». Об этом сообщает ТАСС.
- Для меня огромная честь быть послом WorldSkills в Казани. Это большая ответственность и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы все гости, которые приехали в нашу страну, узнали о том, что мы гостеприимные, уверенные и крутые молодые профессионалы, которые достойно представляют нашу страну, - поделился исполнитель.
Не считая рэпера в список послов, также вошли, ресторатор Аркадий Новиков, автогонщик Владимир Чагин и космонавт Сергей Крикалев.
Отметим, что участники будут соревноваться по компетенциям в шести блоках профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.
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