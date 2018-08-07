В Казани в августе приступят к испытаниям нового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М
Выкатка самолета из ангара состоится 16 августа
Фото: tupolev.ru
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Новейший российский дальний ракетоносец-бомбардировщк Ту-22М3М готов к испытаниям. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Туполев», уточнив, что строительство самолета завершено на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.
16 августа состоится выкатка из ангара глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. После этого начнутся его наземные испытания и подготовка к первому полету бомбардировщика.
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