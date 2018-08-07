В Казани в августе приступят к испытаниям нового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М

7 Авг. 14:52 2018-08-07T14:52:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Новейший российский дальний ракетоносец-бомбардировщк Ту-22М3М готов к испытаниям. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Туполев», уточнив, что строительство самолета завершено на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

16 августа состоится выкатка из ангара глубоко модернизированного дальнего многорежимного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. После этого начнутся его наземные испытания и подготовка к первому полету бомбардировщика.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и «Инстаграме»