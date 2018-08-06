В Казани появится завод по переработке электронного лома

6 Авг. 17:25 2018-08-06T17:26:49+03:00

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До 2022 года в России откроется 12 заводов по глубокой переработке отходов электронного и электрического оборудования. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, заводы откроются в Москве, Орловской области, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

- В этих крупных российских городах откроются заводы по переработке электронного лома, а в Екатеринбурге, Петербурге и Ростове-на-Дону также появятся заводы по переработке пластика. Мощность завода по переработке электронного лома составят до 75 тысяч тонн в год. Всего же в России ежегодно образуется около 1,4 миллиона тонн электронного лома", – отметил коммерческий директор АО "Корпорации Экополис" Владимир Зотов.

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