В Казани 7 августа в некоторых домах отключат воду

6 Авг. 19:33 2018-08-06T19:33:36+03:00

Воды не будет из-за работ по подключению водопровода. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Воды не будет с раннего утра и до вечера

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В столице Татарстана завтра, 7 августа, в ряде домов Авиастроительного района не будет воды. Это связано с производством работ по подключению водопровода на противопожарные нужды.

Так, с 9:00-21:00 7 августа отключат воду по улице Дементьева в домах №1 корпус 1, 1а, 3, 5, 22, 27, 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 29а, 29а корпус 1, 31, 31а, 33, 35.

Как сообщает мэрия Казани, автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам. МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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