2018-08-06T10:04:17+03:00
Общество

Студентка казанской консерватории разделась в Эрмитаже ради лайков

Девушка оголила грудь, чтобы не привозить из Санкт-Петербурга заурядные фотографии
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Вместе с подругой Аиша Лагеева приехала в культурную столицу на несколько дней. Когда прогулки и бары надоели девушкам, они отправилась в главный музей страны - Эрмитаж. Девушка учится в казанской консерватории, в свободное время читает рэп под псевдонимом Мама Стифлера.

В один момент подруга разглядела сходства Айши с картиной итальянского художника Помпео Борра «Обнаженная». Те же черты лица, волосы и силуэт. Подруги решили сделали модный «косплей» и Айша оголила грудь в точности как на картине.

Фотография сразу стала набирать лайки на странице девушки в социальных сетях. «В Эрмитаж, в принципе, можно больше не ходить. Лучшего фото там уже не сделаешь», - подписала снимок Айша Лагеева.

Пользователи в социальных сетях удивляются храбрости девушки из мусульманской республики. Одни видят в этом баловство, другие обещают написать заявление в прокуратору, чтобы поступок Айщи проверили на экстремизм.

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