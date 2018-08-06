2018-08-06T09:37:13+03:00
Происшествия

Мать троих детей из Казани оказалась в центре землетрясения на Бали

Женщине повезло, она в самый страшный момент была на улице
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Отдых жительницы Казани Татьяны Третьяк на курорте Семиньяк едва не закончился печально. Женщина ведет свой блог по отдыху на разных курортах мира. На Бали она отправилась из Дубая. Элитный индонезийский курорт встретил на редкость прохладной погодой.

Во время вечерней прогулки по городу началось землетрясение, которое позже оценили в семь баллов. У Татьяны трое детей и ей повезло, что во время подземных толчков она была на улице.

- Находимся в гуще событий, произошло землетрясение небольшое. Народ повыбегал как ненормальный. Говорят, там что-то разрушилось. Все стоят на улице и боятся зайти обратно, - рассказала Татьяна Третьяк.

В результате буйства стихии сразу на нескольких островах Индонезии погибли по различным данным более 90 человек, счет пострадавших идет на десятки.

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Землетрясение на Бали.Казань

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