В Татарстане водитель потерял сознание и едва не сгорел в собственной машине

5 Авг. 17:30 2018-08-05T17:30:50+03:00

Его автомобиль вылетел с дороги в кювет

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Накануне ночью в Арском районе на автодороге «Арск-Сиза» около поселка Смак-Корса водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением. Его вместе с машиной унесло с дороги в кювет. Там от удара мужчина сидевший за рулем «Лады», по предварительным данным, потерял сознание.

В этот момент машина загорелась. От неминуемой и ужасной смерти водителя отечественной легковушки спасли прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия пожарные из села Сиза. Они вытащили бессознательного мужчину из полыхающего автомобиля. Его госпитализировали в Арскую Центральную районную больницу.

Машина полностью выгорела и восстановлению она уже не подлежит.

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