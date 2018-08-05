Строительно-монтажные работы на «Казань Экспо» в завершающей стадии
В ходе выездного совещания на возводимом «Казань Экспо» с участием премьер-министра Татарстана Алексей Песошина было отмечено, что строительно-монтажные работы идут к завершению.
Сейчас идет прокладка инженерных коммуникаций: системы вентиляции, электроснабжения, осуществляется монтаж противопожарной сигнализации и системы пожаротушения.
Также приступили к внутренней отделке выставочных павильонов, офисных и прочих сопутствующих помещений, ведется обустройство фасада комплекса и благоустройство прилегающей территории.
Алексей Песошин призвал ускорить работу, правда, без ухудшения качества.
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