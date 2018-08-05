Строительно-монтажные работы на «Казань Экспо» в завершающей стадии

5 Авг. 11:24 2018-08-05T11:24:53+03:00

В этом выставочном павильоне в 2019 году пройдут всемирные соревнования Worldskills

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В ходе выездного совещания на возводимом «Казань Экспо» с участием премьер-министра Татарстана Алексей Песошина было отмечено, что строительно-монтажные работы идут к завершению.

Сейчас идет прокладка инженерных коммуникаций: системы вентиляции, электроснабжения, осуществляется монтаж противопожарной сигнализации и системы пожаротушения.

Также приступили к внутренней отделке выставочных павильонов, офисных и прочих сопутствующих помещений, ведется обустройство фасада комплекса и благоустройство прилегающей территории.

Алексей Песошин призвал ускорить работу, правда, без ухудшения качества.

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