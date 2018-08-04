В Татарстане во время пожара погиб парализованный мужчина

4 Авг. 13:06 2018-08-04T13:06:37+03:00

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Трагедия произошла в пятницу, 3 августа, в 14.27 в Чистополе. Пока хозяйка-пенсионерка работала в огороде своего частного дома на улице Розы Люксембург, дома начался пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в одном из электроприборов, находящихся на кухне.

Когда женщина увидела огонь, то поспешила спасать своего 69-летнего супруга - мужчина после перенесенного инсульта оказался парализован. Но пободраться к нему она уже не смогла, и деревянный дом и кирпичный пристрой были полностью охвачены огнем.

Тело погибшего хозяина обнаружили при разборе завалов пожарные МЧС Татарстана.

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