В Татарстане во время пожара погиб парализованный мужчина
Трагедия произошла в пятницу, 3 августа, в 14.27 в Чистополе. Пока хозяйка-пенсионерка работала в огороде своего частного дома на улице Розы Люксембург, дома начался пожар. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в одном из электроприборов, находящихся на кухне.
Когда женщина увидела огонь, то поспешила спасать своего 69-летнего супруга - мужчина после перенесенного инсульта оказался парализован. Но пободраться к нему она уже не смогла, и деревянный дом и кирпичный пристрой были полностью охвачены огнем.
Тело погибшего хозяина обнаружили при разборе завалов пожарные МЧС Татарстана.
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