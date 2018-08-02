В казанском парке «Крылья Советов» 9 сентября проведут праздник трезвости
Помимо всего прочего, пришедшим на него раздадут специальную литературу
Фото: kzn.ru
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Всероссийский день трезвости по благословению патриарха Кирилла в крупных городах проходит каждый год.
Так, в столице Татарстана 9 сентября его отметят в парке «Крылья Советов».
В программе праздника выступления церковных и народных хоров. Также запланирована раздача пришедшим в парк литературы о вреде алкоголя, наркомании и табакокурения.
День трезвости в Казани будут отмечать с 15.00 до 20.00.
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